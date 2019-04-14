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Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu dostluk maçında forma giydi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu ile Slovenya Futbol Federasyonunun eski milli futbolculardan kurulu takımlarının karşı karşıya geldiği dostluk maçında oynadı.

14 Nisan 2019 Pazar 21:17
Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu dostluk maçında forma giydi

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Türkiye ve Slovenya Futbol Federasyonları arasındaki dostluk maçında forma giydi.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan bilgiye göre UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in TFF Başkanı Hüsnü Güreli'yi ziyareti kapsamında yapılan dostluk maçında, Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu da oynadı.

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan maç, Türkiye ve Slovenya'nın eski milli takım futbolcularını karşı karşıya getirdi.

Hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği mücadelede Bakan Kasapoğlu ile TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı, Türk karmasında forma giydi. Aleksander Ceferin ile Slovenya Futbol Federasyonu Başkanı Radenko Mijatovic de rakip takımda yer aldı.

Maçın ardından TFF Başkanı Hüsnü Güreli'nin ev sahipliğinde dostluk yemeği düzenlendi.

Kaynak: AA

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Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 21:17
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