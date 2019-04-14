Bakan Mehmet Kasapoğlu’ndan TFF Başkanı Hüsnü Güreli’yi ziyaret etti Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hüsnü Güreli’ye Riva’da nezaket ziyaretinde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hüsnü Güreli’ye Riva’da nezaket ziyaretinde bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleşen ziyarette, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da yer aldı. Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Hüsnü Güreli ile birlikte tesisleri gezip incelemelerde bulundu.

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