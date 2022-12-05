Bakan Mahmut Özer'den 'Sof Kumaşı' açıklaması: İnisiyatif alıyoruz! Türkiye'den köy yaşam merkezlerine

Milli Eğitim Bakanı Özer, Ankara tiftik keçisinin yününden elde edilen ve özgün bir materyal olan sof kumaşını ticari, ekonomik, tarımsal ve sosyolojik olarak gündeme getirmek, hatırlatmak, itibarını kazandırmak ve ihya etmek amacıyla düzenlenen Ankara Sof Çalıştayı'na katıldı. Bakan Özer, ayrıca Milli Eğitim Bakanlığının bu yılki hedeflerinde gelinen noktaların rakamlarını her pazartesi sabahı güncellediklerini bildirerek, bakanlığın bu hedefleri birer birer aştığını ifade etti.

Burada konuşan Bakan Özer, bakanlık olarak birinci hedeflerinde 3 bin tane anaokulu yapmak olduğunu belirterek, "Hedefimiz, okul öncesi eğitimde okullaşma oranını OECD ortalamasına taşımaktı. Çünkü okul öncesi eğitim eğitimde fırsat eşitliğinin tam odak noktasıdır. Bugün itibarıyla 5 bin 541 anaokulunu memleketimizin çocuklarına kazandırmış olduk. İnanıyorum ki yapılan mevcut yatırımlarla 2022'nin sonunda bu kapasite 6 bini aşacak. Bu bir devrimdir" ifadelerine yer verdi.

"160 MİLYON YARDIMCI KAYNAĞI TÜM ÖĞRENCİLERİMİZLE BULUŞTURDUK"

Özer, bir diğer hedefin mesleki eğitim merkezlerinde 1 milyon çırak kalfa ulaşmak olduğunu açıklayarak şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımızın 1 milyon çırak kalfayı açıkladığı tarihte tüm Türkiye'deki çırak kalfa sayısı 159 bin idi. Bugün sabah itibariyle 1 milyon 110 bine ulaştık. 2022 bitmeden bu hedefimizi de tamamlamış olduk. Bir diğeri de ilk kez yardımcı kaynakla ilgili bir açılım yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımız da açıkladı, 2022-2023 eğitim öğretim yılı itibariyle tüm eğitim kademelerine yardımcı kaynakları dağıtacağız ve 100 milyon yardımcı kaynağı çocuklarımızla buluşturacağız. Bugün itibariyle 160 milyon yardımcı kaynağı tüm öğrencilerimizle buluşturduk. Burada da hedefi tutturduğumuz gibi yüzde elli de aştık. Aynı zamanda kütüphanesiz okul kalmasın hedefiyle Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayesinde bir proje başlattık. 2021 yılında kütüphanesiz olan tüm okullara kütüphane yaptık. Ama 2022 yılında bir hedef koyduk, dedik ki kütüphanelerin içeriklerini yani 28 milyon kitap sayısını 100 milyona çıkartacağız. Bugün itibariyle 105 yüz beş milyon kitaba ulaştık."

"SOF KUMAŞI'NDA YURT DIŞINA İHRAÇ ETMEYLE İLGİLİ BAKANLIK OLARAK HER TÜRLÜ İNİSİYATİFİ ALACAĞIZ"

Özer, bakanlığın da yeni yaklaşımlarıyla mesleki eğitimin iş gücü piyasası ile dinamik bir şekilde iç içe geçmesi, sadece insan kaynağı değil üretimle ilgili, fikri mülkiyetle ilgili çalışmaları da yaygın bir şekilde yapabilmesi açısından hareket ettiklerini vurgulayarak, Bugün ki çalıştayda, nasıl Şırnak'ta 'Şal Şepik' kumaşında yaptıysak aynı mekanizmayı izleyerek Sof Kumaşı'nda üretime, inovatif yaklaşımlarla geliştirme ve en önemlisi yurtdışına ihraç etme ile ilgili bakanlık olarak her türlü insiyatifi alacağız" şeklinde konuştu.

"HER KÖY OKULUNUN İÇERİSİNDE BİR HALK EĞİTİM MERKEZİ KURDUK"

Köy yaşam merkezlerinin de üretimin ekonomiye yansıtma amacıyla kurulduğunu dile getiren Bakan Özer şu ifadelere yer verdi:

"Her köy okulunun içerisinde bir halk eğitim merkezi kurduk. İstedik ki o köyde yaşayan vatandaşlarımız tarımla ilgili, hayvancılıkla ilgili, günlük yaşam becerileriyle ilgili talep ettikleri her türlü eğitimi ilçeye gelmeden, şehre gelmeden köyünden alabilir. Şu ana kadar 2 bin tane köy yaşam merkezimizde, 147 bin vatandaşımız eğitim almış. Daha önceden sıfırdı çünkü oraya hizmet gitmiyordu. İşte sof kumaşıyla ilgili bugün yapmak istediğim hedef; bir merkez kurmak, bir köy yaşam merkezi kurmak, orada keçileri üretmek, yetişmesini sağlamak, mesleki eğitim genel müdürlüğüne bağlı olarak o süreçlerin tüm takibini yapmak ve halk eğitim merkezi üzerinden de üretimlerini, tüm dokuma atölyelerini kurarak vatandaşların oraya ilgisini çekmek. Aynı zamanda bir işletmeyle birleştirerek oradan çırak kalfa olarak köylerimizin çalışabilirliğini sağlamak ama üretilen ürünleri yurt dışına ihracat etmek. Millî Eğitim Bakanlığı olarak bunu bir tarihi sorumluluk olarak alıyoruz."

Çalıştaya, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yanı sıra Ankara Valisi Vasip Şahin ve Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran'ın da katılım sağladı. Çalıştay, Bakan Özer konuşmasının ardından katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.