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Aktüel Bakan Mahmut Özer'den Kurban Bayramı mesajı
Aktüel

Bakan Mahmut Özer'den Kurban Bayramı mesajı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, vatandaşların Kurban Bayramını kutladı.

Yeniakit Publisher
2022-07-08 20:14:00 -
Bakan Mahmut Özer'den Kurban Bayramı mesajı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bayram dolayısıyla yayımladığı mesajında, bayramların birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel örneklerinin yaşandığı günler olduğunu vurguladı.

Özer, mesajında şunları kaydetti:

"Bu coşkunun her zaman yaşanmasını, evlerimizden ve ülkemizden eksik olmamasını diliyorum. Dayanışma ve kardeşliğimizin pekiştirildiği, dünya misafiri olduğumuzun hatırlandığı bu bayramın bizi sevdiklerimize daha da yakınlaştırmasını, kırgınlıkların son bulmasını, uzaktakilerin sevdiklerine sağ salim kavuşmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Tüm bu duygularla mübarek Kurban Bayramı'nızı en kalbi duygularımla kutluyor, başta eğitim camiamız olmak üzere tüm halkımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

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