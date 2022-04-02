Bakan Mahmut Özer'den "Dünya Otizm Farkındalık Günü" mesajı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in 2 Nisan "Dünya Otizm Farkındalık Günü" dolayısıyla yayınladığı mesajında, otizm spektrum bozukluğu tanılı çocukların özelliklerini dikkate alarak, öğrenme ortamlarını zenginleştirmek, yaşam kalitelerini artırmak ve sorunlarını en aza indirebilmek için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla koordineli şekilde birçok çalışma yürütüldüğünü bildirdi.

Otizm tanısı konulmuş bireylerin, rehberlik ve araştırma merkezleri bünyesindeki kurullarca, eğitsel değerlendirmelerinin ardından kendilerine uygun eğitim ortamlarına yönlendirildiğini belirten Özer, şunları kaydetti:

"Özel eğitim kurumları ve kaynaştırma uygulanan okullarında eğitim alan otizmli evlatlarımızın akademik ve sosyal alandaki becerilerini desteklemek, bu öğrencilerimizin eğitim ortamlarını zenginleştirmek amacıyla çok boyutlu çalışmalar yürütüyoruz. Attığımız her adımda olduğu gibi, bu konuda da odak noktamız eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak.

Özel çocuklarımız, bizim en kıymetli emanetlerimiz. Çocuklarımızın bireysel farklılıklarını tanımak ve onların akademik, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimlerini desteklemek için yürüttüğümüz çalışmaları sürekli zenginleştiriyoruz. Özel çocuklarımız ve ailelerinin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz."