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Aktüel Bakan Mahmut Özer duyurdu: Türkiye'deki tüm OSB'lerde açılacak!
Aktüel

Bakan Mahmut Özer duyurdu: Türkiye'deki tüm OSB'lerde açılacak!

Yeniakit Publisher
2023-05-23 19:02:00 -
Bakan Mahmut Özer duyurdu: Türkiye'deki tüm OSB'lerde açılacak!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yıl sonuna kadar Türkiye'deki tüm OSB'lerde anaokulu açılacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2023 sonuna kadar Türkiye'deki tüm Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) bünyesinde anaokulu açılacağını bildirdi.

Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Okul öncesi eğitime verdiğimiz önceliğin bir sonucu olarak Samsun'daki 10 Organize Sanayi Bölgesine 10 anaokulu yapımını yatırım programına aldık. 2023'ün sonuna kadar Türkiye'deki tüm OSB'ler bünyesinde anaokulları açıyoruz. Hayırlı olsun" ifadesini kullandı.

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