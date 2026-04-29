Bakan Kurum’un COP31 temasları sürüyor: Kurum, Paris’te Uluslararası Enerji Ajansı’nın toplantısına katılacak

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 30 Nisan’da (yarın) Fransa’nın başkenti Paris’te Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) düzenleyeceği “Üst Düzey Enerji Dönüşümü Diyalogları”nın ilk oturumuna katılacak. Toplantıda COP31’e giden süreç ile ilgili bilgilendirme yapması planlanan Bakan Kurum, IEA Başkanı Fatih Birol ile birlikte Türkiye’nin temiz enerji vizyonuna yönelik çalışmalarını anlatacak.

KURUM’UN ULUSLARARASI TEMASLARI VE PROGRAMLARI DEVAM EDİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı’na (COP31) Türkiye’nin ev sahipliği ve başkanlığına yönelik uluslararası temasları ve programları devam ediyor. Bu kapsamda COP31 Başkanlığı ile Uluslararası Enerji Ajansı’nın stratejik ortaklığında yürütülecek “Üst Düzey Enerji Dönüşümü Diyalogları”nın ilki yarın Paris’te düzenlenecek. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol’un da katılacağı oturumlarda, COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açılış konuşmasını yapacak. Toplantıda Türkiye’nin enerji dönüşümü yol haritası ele alınacak.

COP31 EYLEM GÜNDEMİNİN EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDELERİNDEN BİRİ TEMİZ ENERJİYE GEÇİŞ

Bakan Kurum, oturumda Türkiye’nin ‘Uygulama COP’u’ vizyonuyla COP31’e yönelik hazırlıklarını, IEA ile COP31 Başkanlığı arasında kurulan stratejik ortaklığın önemini anlatacak. Bakan Kurum, COP31 Başkanlığının temiz enerjiye geçişi hızlandırmak için ülkelerin, özel sektörün ve STK’ların iş birliğinin uygulamaya dönüşmesi için çalışacağını vurgulayacak. Dünyada yaşanan enerji krizinin temiz enerjiye geçişi hızlandırmanın tetikleyicisi olması için ülkelerin birlikte harekete geçip aksiyon alması gerektiğine dikkat çekecek.

TEMİZ PİŞİRME ELE ALINACAK

Toplantının önemli başlıklarından biri de ‘temiz pişirme’ olacak. Özellikle Sahraaltı Afrika, Güney Asya ve bazı Pasifik ülkelerinde katı yakıtlardan kaynaklanan can kayıplarına dikkat çekilecek oturumda, Bakan Kurum da Uluslararası Enerji Ajansı ile birlikte COP31'de temiz pişirmeye erişimi küresel gündemin merkezine taşımak istediklerini anlatacak.