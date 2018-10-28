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Bakan Kurum'dan tasarruf açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, tasarrufla ilgili yaptığı açıklamada, "Bizim tasarrufumuz gereksiz gördüğümüz, yapılmasının ihtiyacı olmadığını düşündüğümüz işlerde tasarruftur. Diğer işlerde kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz." dedi.

28 Ekim 2018 Pazar 18:36
Bakan Kurum'dan tasarruf açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat KurumAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda (MTSO) iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Daha sonra AK Parti Mersin İl Başkanlığını ziyaret eden Kurum, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

MTSO'da birtakım görüşmeler yaptıklarını vurgulayan Kurum, şöyle konuştu:

"Bu görüşmeler çerçevesinde de Mersin'de ilave istihdam yaratacak yeni sanayi alanlarına ihtiyaç var. Bu ihtiyaçlara ilişkin de yine sanayi odamız bir çalışma yapacak. Hazine arazileri üzerinde şehrin ihtiyaçlarına cevap verebilecek arazileri de yine bu projelerde kullanacağız. Hem istihdam hem de bizim sanayileşmemizi sağlayacak, cari açığımızı azaltacak ki Mersin'in bu noktada potansiyeli oldukça yüksek. Yine bu alanları da beraber üretiyor olacağız."

Erdemli ilçesinde Kızkalesi ve karşısındaki tarihi mekanların bulunduğu alanların atıl durumda olduğunu belirten Kurum, şunları aktardı:

"Aslında Mersin'in bu manada turizm şehri olabilecek bir potansiyeli var. Ayrıca Akdeniz ilçesine bağlı Kazanlı Mahallesi'nde 10 kilometre bir sahil şeridi var. Yine burası turizm teşvik bölgesi ilan edildi. Bu alanda da turizm tesisleri yapılacak. Antalya, Alanya, Belek'de gördüğümüz tesislerin bir benzeri burada inşa ediliyor olacak. Bu da hem tarihi yapılarımızın öne çıkması hem de niteliği daha fazla otellerimizin buraya gelmesiyle turizm açısından şehre çok büyük katkı sağlayacak."

'Ekonomik savaştan dolayı projelerin hiçbirisi durmayacak'

Kurum, ekonomik bir savaşla karşı karşıya olunduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Ekonomik savaştan dolayı projelerin hiçbirisi durmayacak, hepsini kararlılıkla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin gerektirdiği pratiklikle de sahada inşallah uyguluyor olacağız. Bizim tasarrufumuz bunlara değil, bizim tasarrufumuz gereksiz gördüğümüz yapılmasının ihtiyacı olmadığını düşündüğümüz işlerde tasarruftur. Diğer işlerde kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz."

Kurum, önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek yerel seçimlere de vurgu yaparak, bu seçimlerde büyükşehir belediyesinde Mersin'de AK Parti'nin kazanacağını ve kentin hak ettiği noktaya geleceğini sözlerine ekledi. Bakan Kurum, daha sonra beraberindekilerle birlikte Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret edip, hastanede tedavi gören çocuklarla resim yaptı. Kurum, çocuklara hediyeler verdi. 

Gülnar ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu yaralanan ve tedavileri süren askerlerin aileleriyle de hastanede bir araya gelen Bakan Kurum, geçmiş olsun dileklerini iletti.

 

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 18:36
  1. Mersin
  2. Antalya
  3. Murat Kurum

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