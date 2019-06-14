Bakan Kurum’dan son uyarı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “15 Haziran 2019 tarihinde imar barışına başvuru süresi tamamlanıyor. Herhangi bir uzatma şu an için söz konusu değil” dedi. Kurum, “İmar barışı vatandaşımızın mülkiyet problemlerini yine elektrik, su, doğal gazla alakalı alamadıkları hizmetleri almaları açısından yapılmış bir düzenleme ve 31 Aralık 2017 tarihine kadar yapılmış yapılarımızı ilgilendiriyor. Başvurumuzu biliyorsunuz daha önce gelen talepler doğrultusunda iki kez uzattık. Son başvuru tarihimiz 2 gün sonra. 15 Haziran 2019 tarihinde imar barışına başvuru süresi tamamlanıyor. Herhangi bir uzatma şu an için söz konusu değil” değerlendirmesinde bulundu. Bu süreçte imar barışından yaklaşık 10 milyon 79 bin vatandaşın faydalandığına ve 19 milyar 300 milyon lira toplandığına işaret eden Bakan Kurum, başvuruların bitmesine müteakip ödeme süresinin 30 Haziran’da tamamlanacağını hatırlatarak, “Bu süreçten vatandaşlarımızın yoğun bir şekilde faydalandığını görüyoruz. Bizleri de bu memnun ediyor. Tabii kaçak yapılara da izin vermeyeceğimizi, tespit ettiğimiz kaçak yapıların yıkımını belediye başkanlarımızla valilerimizle birlikte yapacağımızı ifade etmek istiyorum” dedi.