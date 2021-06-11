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Bakan Kurum'dan müsilaj açıklaması
Gündem Bakan Kurum'dan müsilaj açıklaması
Gündem

Bakan Kurum'dan müsilaj açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nden 3 günde toplanan 733 metreküp müsilajın bertarafa gönderildiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-06-11 12:05:00 -
Bakan Kurum'dan müsilaj açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından Marmara Denizi'ndeki müsilaj temizleme çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında 8 ve 9 Haziran'da yapılan müsilaj temizliğini, 3'üncü gün olan 10 Haziran'da 52 bölgede sürdürdüklerini belirten Kurum, "10 Haziran'da topladığımız 341,1 metreküp müsilajla birlikte toplamda 733,1 metreküp müsilajı bertarafa gönderdik." ifadelerini kullandı.

Üç günün sonunda illerdeki toplanan müsilaj rakamlarını da açıklayan Kurum, şunları kaydetti:

"İstanbul 174,6 metreküp, Kocaeli 77,5 metreküp, Bursa 63 metreküp, Tekirdağ 28 metreküp, Balıkesir 114 metreküp, Çanakkale 118 metreküp, Yalova 158 metreküp olmak üzere toplamda 733,1 metreküp müsilajı toplayarak Marmara Denizi'mizi temizlemeyi sürdürdük. Ülkemizin tek iç denizi, nazar boncuğu Marmara Denizi'mizi görüntü kirliliğinden ve kötü kokudan kurtarmak için tüm ekiplerimizle sahada 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Çocuklarımıza denizlerimizi temiz, ülkemizi yeşil ve sağlıklı bırakacağız."

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Yorumlar

Leventbay

Bakan kurum temizledigini zannediyor oyle bir sey yok . Sen azot ve fosfor oranini dusumedigin muddettce bu her zaman olacak . yani . Marmara civarinda .25 milyon insan yasiyor ve 11 bin kilometre kareyi bulan yuzolcumu olan bir ic denizi . Kepceyle mi temizleyeceksin . Kirlilik kaynagina gitmen gerek heeyyy kurum .
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