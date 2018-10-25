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Bakan Kurum'dan İmar Barışı açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İmar Barışı'na dair kritik açıklamalarda bulundu.

25 Ekim 2018 Perşembe 11:07
Bakan Kurum'dan İmar Barışı açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imar barışının süresinin uzatılması hakkında, "31 Ekim'de başvuru süreci bitiyor. Yeniden değerlendireceğiz. Böyle bir talep var, bu talebe kayıtsız kalmayacağız gibi gözüküyor." dedi.

31 Aralık 2017'den önceki yapıları kapsıyor

Hükümetin, imar ve iskan sorunu olan konutlara yasallık kazandırmak için 8 Haziran'da başlattığı İmar Barışı uygulamasında süre 31 Ekim'de sona erecekti. Uygulama 31 Aralık 2017’den önceki yapıları kapsıyor.

6,3 milyon kişi başvurdu

Türkiye’deki 13 milyon tapusuz konut ve işyerinin imar sorununu ortadan kaldırmak için başlatılan uygulamaya e-Devlet’ten başvuru yapılabiliyor. İmar Barışı'na yaklaşık 6,3 milyon kişi başvurdu.

AYRINTILAR GELİYOR...

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 11:07
  1. Bakan Kurum
  2. İmar barışı

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