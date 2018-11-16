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Bakan Kurum'dan dar gelirliye konut müjdesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 655 bin hak sahibi vatandaşa konutlarının teslim edildiğini belirterek ''Bu yıl içerisinde 46 bin 700'ünü daha tamamlamayı düşünüyoruz" dedi.

16 Kasım 2018 Cuma 10:40
Bakan Kurum'dan dar gelirliye konut müjdesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ Sosyal Konut Projesi ile ilgili "655 bin hak sahibi vatandaşımıza konutlarımızı teslim ettik. Bu yıl içerisinde 46 bin 700'ünü daha tamamlamayı düşünüyoruz" dedi.

Yüzde 5-10 peşin, 20 yıl vade

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ Sosyal Konut Projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kurum, "Bu yıl 21 bin yeni konutun ihalesini gerçekleştirdik. Bunları yüzde 5-10 peşin, 20 yıla varan vadelerle vatandaşımıza veriyoruz ve barınma ihtiyacını gidermesi noktasında devletimiz destek oluyor" dedi.

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 10:40
  1. murat kurum
  2. toki

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