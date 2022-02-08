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Aktüel Bakan Kurum’dan Antalyalı vatandaşları sevindiren haber
Aktüel

Bakan Kurum’dan Antalyalı vatandaşları sevindiren haber

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinin Kırcami bölgesinin çözüm bekleyen imar planına ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sevindiren haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-02-08 17:55:00 -
Bakan Kurum’dan Antalyalı vatandaşları sevindiren haber

 yeniakit  Ankara 

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinin Kırcami bölgesinin çözüm bekleyen imar planına ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sevindiren haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Kurum yaptığı paylaşımda, “Antalya Muratpaşa ilçemizdeki Kırcami bölgesinin, uzun süredir devam eden ve çözüm bekleyen imar meselesini, Antalya 100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliklerini Bakanlığımızca onaylayarak sonuçlandırdık. Antalya'mıza ve hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

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