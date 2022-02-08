Bakan Kurum’dan Antalyalı vatandaşları sevindiren haber
Antalya’nın Muratpaşa ilçesinin Kırcami bölgesinin çözüm bekleyen imar planına ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sevindiren haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
yeniakit Ankara
Antalya’nın Muratpaşa ilçesinin Kırcami bölgesinin çözüm bekleyen imar planına ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sevindiren haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
Kurum yaptığı paylaşımda, “Antalya Muratpaşa ilçemizdeki Kırcami bölgesinin, uzun süredir devam eden ve çözüm bekleyen imar meselesini, Antalya 100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliklerini Bakanlığımızca onaylayarak sonuçlandırdık. Antalya'mıza ve hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.