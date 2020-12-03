Bakan Kurum'dan "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" paylaşımı:

ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Engelli vatandaşlarımızı şehirlere değil, şehirleri onlara uygun hale getirme gayesi ile çalışıyor, onların gözü, kulağı, sesi, adımı olmak için, onlara umut olmak için gayret ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kurum, Twitter hesabından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Bakanlık olarak tüm projeleri engelli vatandaşların şehirlerde huzur ve güven içinde yaşayacakları şekilde tasarladıklarını kaydeden Kurum, "TOKİ ile ürettiğimiz konutlarda engelli vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını gözetiyoruz. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ile binaların engelli erişimine uygun olmasını, Otopark Yönetmeliği ile her 20 park yerinden birinin engellilere ayrılmasını zorunlu hale getirdik." ifadelerini kullandı.

Kurum, engelli vatandaşların, millet bahçelerinde özel olarak tasarlanan yürüyüş yolları, rampa ve asansörler ile istedikleri yere kolaylıkla erişebileceklerini, engelli araçlarını da sık yerleştirilen ünitelerde şarj edebilecek ve sesli anlatımlarla yönlendirilerek bilgi alabileceklerini bildirdi.

Bisiklet Yolları Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile bisiklet yollarına akülü engelli araçları için şarj üniteleri eklediklerine de işaret eden Kurum, şunları kaydetti:

"Yaya köprüsü rampa ve asansörleri sayesinde engelli vatandaşlarımızın bisiklet yollarına erişimini kolaylaştırdık. Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği'ne eklediğimiz Erişilebilirlik Kontrol Formu ile yapılardaki engelli erişimi ile ilgili hususları denetliyor, şartlar yerine getirilmediğinde yapı kullanma izni vermiyor, kontrolleri gereği gibi yapmayanlar hakkında cezai işlem başlatıyoruz. Kura ile satışı gerçekleştirilen, vatandaşlarımızın kira tutarındaki taksitlerle ev sahibi olabildiği sosyal konut projelerimizde en az yüzde 40 düzeyinde engelli olan vatandaşlarımız için yüzde 5'lik kontenjan ayrıldık. Engelli vatandaşlarımızı şehirlere değil, şehirleri onlara uygun hale getirme gayesi ile çalışıyor; onların gözü, kulağı, sesi, adımı olmak için, onlara umut olmak için gayret ediyoruz."