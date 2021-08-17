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Bakan Kurum: Zararlarımızı telafi edeceğiz
Siyaset Bakan Kurum: Zararlarımızı telafi edeceğiz
Siyaset

Bakan Kurum: Zararlarımızı telafi edeceğiz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, twitter hesabından yaptığı paylaşımla bölgedeki incelemelerini sürdürdüğünü belirterek, “Zararlarımızı en yakın zamanda telafi edeceğiz.” sözünü verdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-17 20:13:00 -
Bakan Kurum: Zararlarımızı telafi edeceğiz

 Yeni Akit / ANKARA 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum son yılların en büyük sel felaketinin yaşandığı Kastamonu, Sinop ve Bartın’daki incelemelerine devam ederken, “Zararlarımızı en yakın zamanda telafi edeceğiz.” sözünü verdi. Çalışmaların devam ettiği bölgede ilçe ilçe dolaşan bakan Kurum, “Selin bıraktığı hasarların tespiti için Çaykıyı, Güneşli ve Özlüce köylerimizde incelemelerde bulunduk; vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi ilettik.Zararlarımızı en yakın zamanda telafi edeceğiz. İnebolu / Kastamonu” ifadelerini kullandığı fotoğraflı bir paylaşımda bulundu.

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