Bakan Kurum: Zararlarımızı telafi edeceğiz

Yeni Akit / ANKARA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum son yılların en büyük sel felaketinin yaşandığı Kastamonu, Sinop ve Bartın’daki incelemelerine devam ederken, “Zararlarımızı en yakın zamanda telafi edeceğiz.” sözünü verdi. Çalışmaların devam ettiği bölgede ilçe ilçe dolaşan bakan Kurum, “Selin bıraktığı hasarların tespiti için Çaykıyı, Güneşli ve Özlüce köylerimizde incelemelerde bulunduk; vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi ilettik.Zararlarımızı en yakın zamanda telafi edeceğiz. İnebolu / Kastamonu” ifadelerini kullandığı fotoğraflı bir paylaşımda bulundu.