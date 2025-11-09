  • İSTANBUL
Bakan Kurum: Yeşil vatan! Geleceğe nefes oluyoruz
Gündem

Bakan Kurum: Yeşil vatan! Geleceğe nefes oluyoruz

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya
Bakan Kurum: Yeşil vatan! Geleceğe nefes oluyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, "Yeşil vatanımızı muhafaza etmek boynumuzun borcu. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde 81 ilimizde milletimizle birlikte fidanları toprağına kavuşturuyor, yeşil vatan seferberliği ile geleceğe nefes oluyoruz." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde 81 ilimizde milletimizle birlikte fidanları toprağına kavuşturuyor, yeşil vatan seferberliği ile geleceğe nefes oluyoruz." ifadelerini kullandı.

"YEŞİL VATANIMIZI MUHAFAZA ETMEK BOYNUMUZUN BORCU"

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Yeşil vatanımızı muhafaza etmek boynumuzun borcu. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde 81 ilimizde milletimizle birlikte fidanları toprağına kavuşturuyor, yeşil vatan seferberliği ile geleceğe nefes oluyoruz."

