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Aktüel Bakan Kurum yapımına başlanan konteyner kentte incelemelerde bulundu
Aktüel

Bakan Kurum yapımına başlanan konteyner kentte incelemelerde bulundu

Yeniakit Publisher
2020-11-04 16:01:15 -
Bakan Kurum yapımına başlanan konteyner kentte incelemelerde bulundu

İZMİR (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bayraklı ilçesinde yapımına başlanan konteyner kentte inceleme yaptı. Adalet Mahallesi’nde yapımına başlanan konteyner kentin kurulacağı alana giden Kurum, burada çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kurum, görevlilere konteynerlerin montajının 19 gün içinde bitirilmesi talimatını vererek, "Gece de geleceğiz, çalışmayı göreceğiz. Burada çalışma durmayacak. İçinde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderecekleri sosyal donatılarla birlikte süreci yöneteceğiz. Gece gündüz çalışacağız." dedi.

Bakan Kurum ayrıca Mansuroğlu Mahallesi’nde hasar tespit çalışması yürütülen binaları da inceledi. Kurum, vatandaşların sorularını da yanıtladı.

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