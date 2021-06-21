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Gündem Bakan Kurum toplanan müsilaj miktarını açıkladı
Gündem

Bakan Kurum toplanan müsilaj miktarını açıkladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum müsilaj seferberliğinde bugüne kadar 4.929 metreküp müsilajın toplanarak düzenli depolama sahalarına gönderildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-21 23:56:00 -
Bakan Kurum toplanan müsilaj miktarını açıkladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabı üzerinden bugüne kadar toplanan müsilaj miktarını açıkladı.

Bakan Kurum, müsilaj seferberliğinin on üçüncü gününde 383 metreküp ile toplamda 4.929 metreküp müsilajın düzenli depolama sahalarına gönderildiğini söyledi.

20 Haziran itibarıyla İstanbul'da 1.771, Kocaeli'de 366, Bursa'da 133, Tekirdağ'da 153, Balıkesir'de 526, Çanakkale'de 428, Yalova'da 1.552 metreküp müsilajın 293 bölgedeki çalışmalarla Marmara Denizi'nden temizlendiğini belirten Bakan Kurum, "Denetim çalışmalarımızda, on üçüncü günümüzü toplamda 4 bin 980 denetimle tamamladık. Mevzuata aykırı davranan işletmelere kapatma dahil her türlü cezai işlemi uygulayacak, işletme ve gemilerin denizimizi kirletmelerine kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Marmara Hepimizin düsturuyla sahada her gün daha çok çalışarak denizimizi temizliyoruz. Tek kapalı denizimiz, ülkemizin göz bebeği Marmara Denizi'mizi eski maviliğine hep birlikte kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.

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