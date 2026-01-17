Bakan Kurum sinyali verdi! Fahiş aidata son nokta

  • İSTANBUL
Fahiş aidatlara ilişkin açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bundan böyle kimsenin kafasına göre artış yapamayacağını belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, site aidatlarına bundan böyle kimsenin kafasına göre artış yapamayacağını söyledi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kurum: “Sitelerdeki fahiş aidat problemine neşter vuracağımız düzenlememiz meclis gündemine geldi. Aidatlardaki keyfi ve fahiş artışlara karşı kapsamlı bir mevzuat düzenlemesi hazırladık. Milletvekillerimizin oylarıyla inşallah bu düzenleme yasalaşacak ve bundan böyle; kimse öyle kafasına göre aidat artışı belirleyemeyecek. Aidat artışları enflasyon oranının üzerinde olmayacak. 

 

“SİTE YÖNETİM ŞİRKETLERİNİ SINIFLANDIRACAĞIZ”

Yine mevcut durumda site yönetimlerinin bir denetimi yoktu.  Bunu da vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda değerlendirdik. Site yönetim şirketlerini Bakanlık olarak biz belgelendirip sınıflandıracağız. Bu şirketleri de yılda en az 1 kez denetleyeceğiz. site sakinlerimizin şikayetiyle de bakanlık olarak hızlıca denetim başlatacağız” ifadelerini kullandı.

