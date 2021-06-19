Bakan Kurum onay verdi! Boğaziçi'nin cübbelileri dikilmeye devam

Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 ilde başlatılan müsilaj seferberliği başarıyla devam ederken, soruna en somut çözüm İstanbul Üniversitesi'nden gelmişti.

Üniversitenin Çevre ve Şehircilik ile Tarım ve Orman Bakanlıklarının onayıyla başlatılan pilot çalışmaları başarıyla sonuçlandı.

Böylelikle çalışmalar üniversitenin 'Deniz bakteri izolatları' çözümüyle desteklenmeye başladı.

Çalışmalarda ise 11 gün geride kaldı.

4 bin 202 metreküp müsilaj toplandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çalışmalarla ilgili son detayları açıkladı.

Temizliğe ara vermeden ve her gün daha da yoğunlaşarak devam ettiklerini aktaran Bakan Murat Kurum, "Müsilaj temizliğimizin 11'inci gününde de 356 metreküp ile toplamda 4 bin 202 metreküp müsilajı temizleyerek düzenli depolama sahalarına gönderdik." ifadelerini kullandı.

Kurum, 18 Haziran itibarıyla İstanbul'da 1361, Kocaeli 298, Bursa 132, Tekirdağ'da 152, Balıkesir'de 416, Çanakkale 348, Yalova'da ise 1495 metreküp müsilajın 255 bölgedeki çalışmalarla temizlediklerini vurguladı.

"12 milyon 835 bin lira ceza uygulandı"

Denetim çalışmalarına da hız kesmeden devam ettiklerine işaret eden Kurum, "Gerçekleştirdiğimiz 4 bin 396 denetimde mevzuata aykırı davranan işletmelere 12 milyon 835 bin lira idari para cezası uyguladık. Marmara Denizimizin temizliğinde, sahada 1550 arkadaşımızla çalışıyoruz. İstanbul Üniversitesi ile organik bakteriyle deniz yüzeyindeki müsilajın ayrışmasına dair çalışma yürütüyoruz.

"Oksijen seviyesini artıracak projemiz başlıyor"

Salı günü denizimizde, iki yerde oksijen seviyesini artıracak projemizi başlatacağız. Marmara Denizi'ni Koruma Eylem Planımız çerçevesinde, sahada gece gündüz demeden el birliğiyle çalışıyoruz. 'Marmara Hepimizin' anlayışıyla hareket ediyoruz." dedi.