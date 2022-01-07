Bakan Kurum Manavgat'ta duyurdu! Tampon bölgeler oluşturuluyor

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, Kalemler köyü ile yangından en çok etkilenen Demirciler mahallesinde TOKİ’nin şantiye alanını ziyaret eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çalışmaları yerinde inceledi ve gelinen son duruma ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

İnceleme sonrası basına açıklamalarda bulunan Bakan Murat Kurum, 2021 yılında önce Rize ve Artvin’de sel felaketlerinin yaşandığını, ardından Antalya ve Muğla başta olmak üzere Türkiye’nin birçok yerinde eş zamanlı orman yangınlarının çıktığını, son olarak Kastamonu, Sinop ve Bartın’da büyük sel felaketleriyle karşı karşıya kalındığını hatırlattı.

“İnsanüstü gayretle yangın ile mücadele ettik”

Yangının ilk anından itibaren devletin tüm kurumlarıyla Manavgat’ta olduğunu ve vatan müdafaası verir gibi günlerce insanüstü gayretle bakanlıklar, ormancılar, AFAD, UMKE, TOKİ, İller Bankası, Kızılay, jandarma, emniyet ve itfaiye ekiplerinin yangınla mücadele ettiğini belirten Bakan Kurum, yapılanları şöyle sıraladı:

“İlk etapta 50 bin liraya kadar eşya ve kira yardımı yaptık. Bir yıl içinde, bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 2+1, 3+1 yöresel mimariye uygun ve buraya yaptığımızda iyi ki bu evleri yaptık, bu evlerde vatandaşlarımız mutlu mesut şekilde yaşıyor diyeceğimiz anlayışla çalışmalarımızı başlattık ve bir yıl içerisinde de vatandaşlarımızla anlaşmak kaydıyla konutlarımızı kendilerine teslim edeceğimizi ifade etmiştik. Şimdi hamdolsun inşaatlarımız fiilen köylerimizde başladı. Arsalardaki sorunların hallolması vatandaşlarımızın muvafakatleriyle birlikte inşaatlarımızı başlattık.”

“2-3 ay içinde evleri teslim etmeye gayret göstereceğiz”

Vatandaşlara söz verildiği gibi TOKİ Başkanlığı eliyle köy evlerinin proje çalışmalarını başlattıklarını kaydeden Murat Kurum, “İşte burada Zeynep ablamızın evi yangında ağır hasar görmüştü. Hamdolsun kendisine ve yakınlarına hiçbir zarar gelmemişti. Biz dedik ki, ‘Mala gelen zararı biz telafi ederiz, yeter ki sizin canınıza bir zarar gelmesin. Bu çerçevede çalışmalarımızı başlattık. İnşallah 2-3 ay içinde onların da evlerini etaplar hâlinde bitirip teslim etmeye gayret göstereceğiz.” diye konuştu.

Murat Kurum şunları söyledi:

“Daha önce de Giresun, Rize ve Artvin’deki sellerde, Elazığ ve İzmir’deki depremlerde ne yaptıysak Antalya ve Muğla’daki yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza da söz verdiğimiz üzere konutlarımızı ve ahırlarımızı teslim edeceğiz. Emin olun onların mutluluğunu görmek her şeye bedel. İnşallah hepsini sağlam ve güvenilir evlerine yerleştireceğiz. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.”

Tampon bölgeler oluşturuluyor

Önemli bir adım atarak yangından etkilenen bölgelerdeki yerleşimlerin etrafında, yangına karşı tedbir almak üzere tampon bölgeler oluşturulmaya başlandığının altını çizen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, “Tabii bir taraftan bu çalışmaları yaparken diğer taraftan burada gerek Özel Çevre Koruma bölgeleri gerek sit alanları gerek orman alanlarına ilişkin ilgili bakanlıklarımızla birlikte çalışmalar yürütüyoruz. Örneğin yerleşim alanları yakınındaki bitki örtüsünü değiştirecek ve herhangi bir yangın durumunda insanların yaşam alanlarına sıçramasına mani olacağız.” ifadelerini kullandı.

“Doğa yaşamını eskisi gibi tekrar canlandıracağız”

Yangın nedeniyle doğada, ormanlarda iç sızlatan tahribatlar yaşandığını ifade eden Bakan Murat Kurum, doğanın sağlıklı hâle kavuşması için yürütülen çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

“Bilim insanlarımızla çalışmalar yürütüyoruz. Çalışmalar çerçevesinde ekolojik ve bilimsel temelli doğa yaşamını eskisi gibi tekrar canlandıracak, bitki örtüsünü yeniden canlandıracak, burada yaşayan canlılarımızı inşallah tekrar bölgemize getireceğimiz bir çalışmayı da titizlikle yürütüyoruz. Ve artık yanan alanlarımızda gerek ormanlaştırma çalışmalarımız gerek buralardaki tarım faaliyetlerine ilişkin desteklerimiz de bundan sonra devam edecek. Eminim ki Demirciler ve Kalemler köyümüz, tüm Manavgat’ımız, yangından etkilenen tüm köylerimiz eskisinden daha güzel olacak. Bunun sözünü vatandaşımıza verdik ve bu anlayışla da çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

“İller Bankamız 182 milyon lira destek sağladı”

“O benim işim değilmiş, o eksik benim eksik değilmiş” anlayışıyla değil, vatandaşın ne isteği ve eksiği varsa yanlarında olmaya gayret gösterdiklerini belirten Bakan Murat Kurum, sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Tüm afetlerde olduğu gibi yine Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde bu çalışmaları ilgili bakanlıklarımızla yürütüyoruz. Vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bize destek verdiler, bize inandılar, bize güvendiler. 20 yıldır olduğu gibi bu inançlarını bu güvenlerini boşa çıkarmadık, bundan sonra da çıkarmayacağız. Bu çalışmaları yürüten mimarlarımızdan mühendislerimize, İller Bankası personellerimize, ki şu an baktığınızda bütün köylerimizdeki altyapı eksikliklerini giderdik. Yaklaşık 102 milyon lira bir finans imkânı sağladık. Vatandaşlarımıza söz verdiğimiz o altyapı ve su problemlerini giderdik. Yine 80 milyon liralık destekle, toplamda 182 milyon liralık destekle İller Bankamız altyapıyı belediyelerimizle birlikte gerçekleştiriyor olacak. TOKİ Başkanlığımız konutuyla ahırıyla deposuyla vatandaşlarımızın eksiklerini gece gündüz gidermeye çalışıyorlar.”