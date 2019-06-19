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Bakan Kurum: “İstanbul’daki hedefimiz kişi başı yeşil alan miktarını 2023 yılına kadar 15 metre kareye çıkarmak”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “İstanbul’daki hedefimiz kişi başı yeşil alan miktarını 2023 yılına kadar 15 metre kareye çıkarmak ve bu çerçevede çalışmalarımız yürütüyoruz” dedi.

19 Haziran 2019 Çarşamba 18:59
Bakan Kurum: “İstanbul’daki hedefimiz kişi başı yeşil alan miktarını 2023 yılına kadar 15 metre kareye çıkarmak”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “İstanbul’daki hedefimiz kişi başı yeşil alan miktarını 2023 yılına kadar 15 metre kareye çıkarmak ve bu çerçevede çalışmalarımız yürütüyoruz” dedi.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Fevzi Çakmak Mahallesi Tevfik İleri Caddesi üzerinde bulunan ve 285 bin metre kare alana kurulan Pendik Millet Bahçesi’ni ziyaret etti. Bakan Kurum’a Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin de eşlik etti. Bakan Kurum, inşaat alanını gezerek bir takım talimatlar verdi. Ayrıca Kurum insanların daha ferah alanlarda zaman geçirebilmeleri için bisiklet yolları ve geniş yeşil alanların yapımına özen gösterilmesi gerektiğini belirtti. İnşaat sahasının gezilmesinin ardından çalışanlarla toplantı salonunda bir süre görüşme yaptı.



Ardından basın açıklaması yapan Bakan Kurum, “Üzerine bulunduğumuz alan 285 bin metre kare. Eskiden bir fabrika sahasıydı. Burayı Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız mülkiyetini aldı. Burada 285 bin metre kare alan üzerinde Pendik Millet Bahçesi inşaatını gerçekleştiriyoruz. Bu inşaatın kapsamına baktığımızda içerisinde 10 bin metre karelik göleti, 5 bin tane ağacı, 30 bin tane çalısı ve 124 bin tane de yer örtüsünü barındıran, içinde meydanların, amfi tiyatrosunun, pazar alanının; ki organik pazar alanı Pendik’imize bağlı 5 tane köyümüz var. O köyde yaşayan çiftçilerimiz, köylülerimiz oradaki organik ürünlerini Pendikli kardeşlerimize, İstanbullu vatandaşlarımıza pazarlayabilecekler. Organik ürün anlamında da organik ürünlerin satıldığı bir pazar alanı da projemiz içerisinde barındırıyor. Millet bahçemizde etkinlik alanları olacak, çayırlarımız olacak, çimlerimiz olacak, bostan alanlarımız olacak. İnsanlarımız burada domates, salatalık, biber yetiştirebilecekler ve onlardan faydalanabilecekler.Vatandaşlarımız için burada olması gereken her türlü detayı düşünmeye gayret gösteriyoruz." diye konuştu.



Bakan Kurum, konuşmasına şöyle devam etti:


"İstanbul’da daha önce açılışını yaptığımız 7 adet millet bahçemiz var. Projesi devam eden 3 adet millet bahçemiz var. İnşaatı devam eden 5 millet bahçesiyle birlikte İstanbul’umuza yaklaşık 17 tane millet bahçesi kazandırmış olacağız. Tabii bu millet bahçelerini yaptığımızda İstanbul’daki hedefimiz kişi başı yeşil alan miktarını 2023 yılına kadar 15 metre kareye çıkarmak ki bu çerçevede çalışmalarımız yürütüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde 81 ilimizde en az bir millet bahçesi yapma hedefimiz vardı. Şuan Türkiye genelinde 28 ilde 55 tane millet bahçesinin inşası yapıldı ve 9’unun da açılışını gerçekleştirdik.”

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 18:59
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