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Bakan Kurum hemşehrileriyle bayramlaştı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya’da protokol ve vatandaşlarla bayramlaştı.

04 Haziran 2019 Salı 14:52
Bakan Kurum hemşehrileriyle bayramlaştı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya’da protokol ve vatandaşlarla bayramlaştı. Bakan Kurum ve beraberindeki heyet, çocuk bakımevi ve huzurevini de ziyaret etti.


Mevlana Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Konya milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve şehir protokolü vatandaşların Ramazan Bayramı’nı tebrik ederek bayramlaştı. Buradaki programın ardından Bakan Kurum ve beraberindekiler Mevlana Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu’ndaki çocuklarla bir araya geldi. Çocuklarla bayramlaşan Bakan Kurum, bir süre öğrencilerle sohbet etti. Kurum, ardından Dr. İsmail Işık Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret ederek, yaşlılara karanfil dağıtıp bayramlarını kutladı.

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 14:52
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