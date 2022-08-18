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Aktüel

Bakan Kurum güzel haberi duyurdu: Uçmaya hazırlanıyorlar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tuz Gölü ve flamingolarla ilgili açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-08-18 19:03:00 -
Bakan Kurum güzel haberi duyurdu: Uçmaya hazırlanıyorlar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tuz Gölü'ne su taşıyarak, flamingolara can suyu verdiklerini ifade etti.

Bakan Kurum, flamingolarla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tuz Gölü'ne tankerlerle su taşıdıklarını, bir kaynak bulup kilometrelerce boru döşediklerini bildirdi.

"Flamingolara can suyu verdik." diyen Kurum, "Çok şükür Anadolu'muzun allı turnalarını yaşattık. Şimdi de büyüdüler, uçmaya, göçe hazırlanıyorlar." dedi.

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