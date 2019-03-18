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Bakan Kurum: "CHP döneminde belediyecilik, milletin hafızalarında çöp, çamur ve çukur belediyeciliği olarak geçmiştir"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Cumhuriyet Halk Partisi döneminde bu şehirler ve ülke ne zaman bahar gördü ki bu Mart’ta görsün.

18 Mart 2019 Pazartesi 20:36
Bakan Kurum: "CHP döneminde belediyecilik, milletin hafızalarında çöp, çamur ve çukur belediyeciliği olarak geçmiştir"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Cumhuriyet Halk Partisi döneminde bu şehirler ve ülke ne zaman bahar gördü ki bu Mart’ta görsün. Biz sizin belediyecilik kariyerinizi de biliyoruz, karnenizi de biliyoruz, ikisi de sıfır. Maalesef sizin döneminiz işte milletin hafızalarında çöp, çamur ve çukur belediyeciliği olarak geçmiştir" dedi


Kars’tan karayolu ile Ardahan’a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u valilik önünde Vali Mustafa Masatlı, AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, AK Parti Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, AK Parti İl Başkanı Hakan Aydın, Ardahan Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, AK Parti Belediye Başkan adayı Yunus Baydar, MHP Ardahan İl Başkanı Hülya Davutoğulları karşıladı. Bakan Kurum, beraberindekilerle kentte yapılacak yatırımlara ilişkin değerlendirme toplantısı yaptı. Daha sonra esnafı ziyaret eden Bakan Kurum, Kongre Caddesi’nde bulunan AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi’ni de ziyaret etti. Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamış olduğu manifestoyu hatırlatarak, "Kılıçdaroğlu diyor ki ’Mart’ın sonunda bahar gelecek.’ Bende buradan, Serhat şehri Ardahan’dan soruyorum? Cumhuriyet Halk Partisi döneminde bu şehirler ve ülke ne zaman bahar gördü ki bu Mart’ta görsün. Biz sizin belediyecilik kariyerinizi de biliyoruz, karnenizi de biliyoruz, ikisi de sıfır. Maalesef sizin döneminiz işte milletin hafızalarında çöp, çamur ve çukur belediyeciliği olarak geçmiştir. Onu sona erdiren AK Parti’dir, AK belediyeciliktir ve Recep Tayyip Erdoğandır" dedi.


"Cumhur İttifakı kutlu bir birliktir, kutlu bir beraberliktir" diyen Bakan Kurum, "15 Temmuz gecesi bu vatanın, bu bayrağın, bu devletin birliği, beraberliği için kurulmuş bir ittifaktır. Ve hamdolsun şehrimizin tüm noktalarında, bütün ülkemizde kutlu birlik ve beraberlik çok iyi bir şeklide yürümektedir. Biz bu ittifakı kurmuş iken onlar da illet ve zillet ittifakını kurdular" diye konuştu.


Bakan Kurum, Seçim Koordinasyon Merkezi’ni ziyaretinin ardından Öğretmenevi’nde düzenlenen "Kanaat Önderleri ile Buluşma" programına katıldı. Basına kapalı devam eden toplantının ardından Bakan Kurum, karayolu ile Kars’a hareket etti.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 20:36
  1. doğa

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