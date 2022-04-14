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Gündem Bakan Kurum Atatürk Havalimanı için kritik tarihi açıkladı
Gündem

Bakan Kurum Atatürk Havalimanı için kritik tarihi açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, canlı yayında Atatürk Havalimanı'nın Millet Bahçesi olması için ilk kazmanın Mayıs ayında vurulacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-04-14 00:05:00 -

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge'nin konuğu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum oldu.

Yabancılara konut satışından kentsel dönüşüme birçok konuda açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, Atatürk Havalimanı'nın Millet Bahçesi'ne dönüştürülmesine yönelik çalışmalarla ilgili de şunları söyledi:

"Mayıs ayında başlıyoruz"

"Türkiye'nin en büyük millet bahçesi olacak. Hani bizim yurt dışına gidip gıptayla baktığımız parkları aratmayacak. Gençlerimiz çalışacak, kadınlarımız, yaşlılarımız ve çocuklarımız orada vakit geçirecekler. Çocuklarımızın oynayacağı, yaş gurubuna göre alanlar olacak. Sadece bir bahçe, parktan öte bir kültür, sosyal yaşam merkezi olacak. Mayıs ayı içerisinde başlıyoruz. İnşallah 2023’te, cumhuriyetimizin 100. yılında açacağız."

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