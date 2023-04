Bakan Kurum: Aile ve gençlik bankası kuruyoruz

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1.Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum Tuzla’da “Gençler ile Sahur Programı” kapsamında gençlerle bir araya geldi. Programa AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Cem Çekerek, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Talha Tayfur ve birçok isim katıldı.



Konuşmasında hedeflerinin büyük ve güçlü bir Türkiye inşa etmek olduğuna değinen Murat Kurum, “Bizim amacımız büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa etmek. Bunu da sizlerle birlikte başaracağız. Sizlerle yol yürüyeceğiz. Şunu söylüyoruz, gençlerimiz söz sahibi değil hak sahibi olsunlar. Bu anlayışla sizlerle birlikte 21 yıldır yol yürüdük. Sayın Cumhurbaşkanımız ne zaman gençlerle ilgili bir iş olsa acaba kadınlarımız, gençlerimiz ne diyor diye hep sizinle istişare etti. Atmış olduğu adımları da hep gençlerimizle atmış oldu. Gençlerin fikirlerine önem verdik, vermeye de devam edeceğiz.” dedi.



Bakan Kurum konuşmasını, “Bize soruyorlar, 'Seçim kaygınız var mı?', bizim hiçbir zaman seçim kaygımız olmadı. Bizim gözleri pırıl pırıl parlayan gençlerimize iyi bir gelecek sunma kaygımız var. Bunun için mücadele ediyoruz. Amacımız, hedefimiz ve hayalimiz sizlere iyi bir gelecek sunmak. Bunu sizlerle başaracağız. Bu seçimde 5,7 milyon gencimiz oy kullanacak. Biz 14 Mayıs’ta gençlerimizden en yüksek desteği alacağız.” şeklinde sürdürdü.



Bakan Kurum gençlerin elektronik aletlerden daha uygun şartlarda yararlanması için aile ve gençlik bankasının kurulacağını ifade ederek, “Aile ve gençlik bankası kuruyoruz. Gençlerimiz elektronik aletlerden daha uygun şartlarda yararlansın diye yeni düzenlemeler yapıyoruz.” dedi.



30 Mayıs’ta Atatürk Havalimanı Millet Bahçesinin açılacağını belirten Murat Kurum, “İnşallah 30 Mayıs’ta, fethin 570. yıldönümünde de Atatürk Havalimanı Millet Bahçesini gençlerimize armağan edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, "İlk Oyum AK Parti'ye, İlk Oyum Erdoğan'a" Tuzla Gençlik Buluşması'nda İstanbul'da moto kuryeleri ilgilendiren önemli bir gelişmeyi paylaştı. İstanbul’daki moto kuryeler için yeni bir uygulamayı Tuzla’dan başlatacaklarını belirten Bakan Kurum, “Ben buradan İstanbul’la ilgili bir müjdeyi de paylaşmak istiyorum. Biz illerimizi, ilçelerimizi gezerken, evlerimizde rahat huzurlu bir şekilde yaşarken, moto kurye kardeşlerimizle sıkça karşılaşıyoruz. Evde bir ihtiyacımız olsa, bir hastamız olsa ilaca ihtiyacımız olsa, evde yiyecek, içeceklerle ilgili bir eksiğimiz olsa yemek siparişi versek hep moto kurye kardeşlerimiz bu hizmeti veriyorlar. İstanbul’umuzda şu an 250 bin moto kuryemiz var. Bu kardeşlerimiz bizlerin rahatı, refahı için çok önemli bir hizmeti yapıyorlar. Ekmek parası kazanıyorlar, alın teriyle mücadele ediyorlar. Moto kurye kardeşlerimizin trafikteki can güvenliğini koruma, dinlenmeleri adına yolun kenarında oluşturacağımız ceplerde durabilecek, dinlenebilecek, ihtiyaçları varsa o ihtiyaçları giderebilecekler.” diye konuştu.



Bakan Kurum, moto kuryeler için düzenlenen yeni planlamaya ilişkin detayları aktararak, “Yeni yapılacak tüm imar planlarında moto kurye kardeşlerimizin dinlenme alanları için yeni yerler ayırıyoruz. Araçlarını şarj edebilecek ve araçlarının bakımını yapabilecekler. Buna ilişkin yönetmeliğimizi değiştiriyoruz. İstanbul'daki 250 bin evladımız için yeni cepleri açıyoruz. Bu projenin ilk pilot uygulamasını Tuzla'dan başlatıyoruz. İstanbul'umuza hayırlı, uğurlu olsun. Bu projeye de Bakanlığımız her türlü maddi desteği verecek. Bu proje insanımıza, vatandaşımıza verdiğimiz kıymeti gösterir. Arkadaşlarımızın bizim için yapmış olduğu hizmetler karşılığında az da olsa onlara değer verdiğimizi gösterir. Onlar her şeyin en güzeline layık. Cansiperane bir şekilde mücadele veriyorlar. Bir dakika önce o ilacı, yemeği yetiştirebilmek için çok büyük risklere giriyorlar. Belki de böyle bir projeyi dünyada ilk defa ülkemizde başlatmış olacağız." ifadelerini kullandı.



İstihdam alanında da önemli yatırımlar yapıldığına değinen Bakan Kurum “Gençlerimizin istihdamı adına yatırımlar yapıyoruz. Ülkede yatırımlar yapılacak ki istihdam olsun. Sayın Cumhurbaşkanımız ne diyor, yatırım, üretim, istihdam… Dolayısıyla bu üretimi daha da arttıracak yatırımları hayata geçirmek durumundayız. 2 gün önce İstanbul’da bir projenin açılışını yaptık. İstanbul Finans Merkezi. Ne var bu projede? Bütün kamu bankalarımız, finans kuruluşlarımız doğrudan 50 bin kişiye, dolaylı 100 bin kişiye istihdam sağlayacak. Burada gençlerimiz çalışacak, üretecek ve İstanbul finansın merkezi olacak.” dedi.



Programa daha sonra bilgi yarışması oyunu ile devam edildi. Sorulara doğru cevap veren gençlere Bakan Kurum tarafından bisiklet hediye edildi. Programın sonunda Bakan Kurum katılımcılarla hatıra fotoğrafı çekildi. Fotoğrafın ardından Bakan Kurum Tuzla’dan ayrıldı.