Bakan Kurum açıkladı: İşte İzmir yangınının son bilançosu!

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yangından etkilenen bölgelerde yürütülen hasar tespit çalışmalarıyla ilgili Hatay'da açıklama yapıyor. Kurum, deprem bölgesinde devam eden çalışmalar hakkında da bilgi vererek, teslim edilen ve inşaatına başlanan konutlarla ilgili bilgi verdi.

45 BAĞIMSIZ BÖLÜM AĞIR HASARLI VE YIKIK

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yangın, yerleşim ve sanayi bölgelerine sıçradı. 5 ayrı hasar tespit ekibimiz, yangından etkilenen yerlerde süreci takip etmektedir. Ekiplerimizle yangından etkilenen tüm bölgelerde, soğutma işlemlerinin başlamasına müteakip, hasar tespit çalışmalarını sürdürmektedir. Yaptığımız ilk çalışmalar neticesinde İzmir'de 52 bina 97 bağımsız bölümün bölümün incelemelerini yaptık. 45 bağımsız bölümün yangından etkilendiğinin ağır hasarlı, yıkık olduğunun tespitini yapmış bulunduk. An itibariyle yangın kontrol altına alındı ve soğutma işlemleri devam ediyor.

ACİL YIKILACAK BİNALAR

Yine Tire ve Urla'da soğutma işlemleri devam ediyor. Bununla beraber Manisa Gördes ilçesinde de soğutma çalışmalarının bittiği alanda hasar tespit çalışması devam ediyor. 3 ekibimizi bölgeye sevk ettik. 46 binada 66 bağımsız bölümde incelemeleri yaptık ve 36 bina 52 bağımsız bölümün de acil yıkılacak bina olduğu tespitini yaptık. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Biz milletimizi bir an olsun yalnız bırakmadık. Tarihimizin en büyük yangınlarında milletimize sözümüzü tuttuk. Bu yangınlarda da sözümüzü tutacağız. Tekrar aziz milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

DEPREM BÖLGESİNDE TESLİM EDİLEN KONUTLAR

25 yıl geçti ama acımız dün gibi taze. 17 Ağustos depreminde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı yad ediyorum. O deprem sürecinde görevli bir kardeşiniz olarak ilk günkü acıyı yüreğimizde yaşıyoruz. Afetlerde yitirdiğimiz hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allahtan rahmet diliyorum. Biz 22 yıldır her derdimizi milletimizle el ele vererek çözdük. Nice zorlukların üstesinden geldik. Elazığ ve Malatya'daki depremlerde, Antalya ve Muğla'daki yangınlarda yaralarımızı hep birlikte sardık. Şimdi yine milletimizle birlikteyiz. 6 Şubat'ın ilk saatleri itibariyle omuz omuza mücadelemizi veriyoruz. 11 il ve ilçelerimizde, valilerimiz, belediye başkanlarımız vatandaşlarımızın yanındadır. Kalbimiz buradaki afetzede kardeşlerimizle attı. Yine buradayız. Bugün 11 ilimizde inşaatlarını başlattığımız konut sayısı. 296 bin 755 sayısına ulaştık. Şu ana kadar 76 bin konutumuzu bitirip, İskenderun'da Hatay'da Malatya ve Antep'te, Maraş'ta vatandaşlarımıza teslim ettik. 45 gün içerisinde 21 bin konutumuzun yeniden inşa sürecini başlattık. İhalelerimizi yaptık. Eylül ayında 24 bin konutu daha bitirip, teslim sayısını 100 bine ulaştırmış olacağız. Dün de 17 Ağustos'un 25'nci yılında 11 ilimize yayılan tam 25 bin 1 konutumuzun temellerini attık. Yıl sonuna kadar en az 200 bin konutun teslimi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 2025 yılı geldiğinde depremzede kardeşlerimizin yeni yuvalarına ve iş yerlerine kavuştuğuna şahit olacağız. Hatay'da 11 bin 366 yuvamızı bugüne kadar teslim ettik. Eylül ayında, 12 bin 259 konutumuzu daha Hatay özelinde teslim etmiş olacağız. 23 bin 655 sayısına eylül ayında ulaşacağız. Defne, İskenderun, Altınözü, Kırıkhan, Reyhanlı ve Samandağ'da devam eden 152 bin 486 konutumuzun çalışmaları da süratle devam etmektedir. Şunun altını önemle çizmek istiyorum. Deprem bölgesinde pek çok çalışma yapıldı. Yıllardır bu sokaklarda yaşayan vatandaşlarımız aynı mahallede, sokakta oturmaya devam edecektir. Kültürel ve sosyal hayat yeni yüzyıllara taşınacaktır. Antakya'da proje alanlarımızın ziyaretlerini gerçekleştireceğiz. Biliyorsunuz eskiden Asi Nehri'nin kıyısına kadar çalışmalar vardı. Asi'nin doğusu ve batısında yeni yeşil alanlar, yeni yollarla ilgili planlama yaptık. Nehrin doğusu ve batısında eş zamanlı olarak yürüyüş alanlarını bitirip, vatandaşımızın hizmetine sunacağız.

ÖNE ÇIKAN VİDEO