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Bakan Kurum açık konuştu: Erzincan-Marmara hattı büyük tehlike arz ediyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin deprem felaketinden çok çektiğini belirterek kentsel dönüşüme vurgu yaptı. Kurum, "Özellikle Erzincan'dan Marmara'ya uzanan hat, şu an büyük tehlike arz ediyor" dedi.

04 Mart 2019 Pazartesi 15:49
Bakan Kurum açık konuştu: Erzincan-Marmara hattı büyük tehlike arz ediyor

Bakan Murat Kurum, memleketi Konya'da TOKİ, Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında hazırlanan protokol kapmasındaki 1000 konutlu Ardıçlı Toplu Konut Projesi'nin imza törenine katıldı. Bakan Kurum, ülkenin deprem felaketinden çok çektiğini, bu nedenle de kentsel dönüşümün önemli olduğu belirtti.

Erzincan'dan Marmara'ya uzanan fay hattının tehlikeli olduğunu kaydeden Kurum, şunları söyledi:

-"Bu ülke, deprem felaketinden çok çekti. Ülke topraklarımızın yüzde 66'sı deprem bölgesinde yer alıyor. Türkiye'de bir asırda büyüklüğü 6 ve üzerinde 56 deprem meydana geldi. Bu depremlerde yaklaşık 82 bin canımızı kaybettik. 17 Ağustos'ta meydana gelen 7.4'lük depremde 17 bin 480 kişi hayatını kaybederken, 285 bin konut, 43 bin iş yeri hasar gördü. Yaklaşık 16 milyon insanımız, depremden doğrudan veya dolaylı şekilde etkilendi. Bunu bilerek hareket etmeli, tedbirler almalıyız.

Özellikle Erzincan'dan Marmara'ya uzanan hat, şu anda büyük tehlike arz ediyor.

İşte bu noktada kentsel dönüşüm çalışmaları hayati önem kazanıyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mız, 2012 yılında büyük ufuk örneği ortaya koyarak, kentsel dönüşüm çalışmasını bizzat başlattı. Bedeli ne olursa olsun, dönüşümü tamamlama sözü verdiler. Biz de gecemizi gündüzümüze katarak, depreme karşı ülkemizi hazırlamaya çalışıyoruz.''

6.7 milyon yapı depreme uygun değil

Kentsel dönüşümü 20 yıllık süreçte tamamlamak istediklerini vurgulayan Bakan Kurum şunları aktardı:

''Tespitlerimize göre, ülkemizde 6.7 milyon yapımız sağlıksız durumda. İnşallah kentsel dönüşüm çalışmalarıyla yılda 300 bin konutu dönüştüreceğiz. 5 yılda 1 milyon 500 bin konutu tamamlamış olacağız. Şayet buraları dönüştürmezsek ve bir deprem yaşarsak en sevdiklerimizi kaybederiz. Bunun için 81 ile genelge gönderdik. Valiliklerimiz bu noktada, tüm şehir genelinde en riskli alandan başlamak suretiyle tespit çalışmalarını yürütüyorlar.

20 yılda tamamlanacak

Bütün planlamamız, 20 yıl içinde kentsel dönüşümü tamamlamak ve şehirlerimizin çehresini baştan aşağı değiştirmek. Aksi takdirde, Allah korusun, depremin yıkıcı sonuçlarıyla karşı karşıya kalırız. Rabb'im bir daha bu ülkeye deprem acısını yaşatmasın''.

7 gün 24 saat belediye hizmeti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla belediyelerde 7 gün 24 saat usulüne geçileceğini de belirten Bakan Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatı çerçevesinde artık belediyelerde 7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz. Vatandaşımıza 7 gün 24 saat hizmet edecek belediyelerimiz. Belediyelerde personel bulunduracak. Gece gündüz bu personeller vatandaşımıza hizmet edecek. Bu nedenle aldıkları vazifeler ve sorumlulukları yeni dönemde daha da artacak" dedi.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 15:49
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