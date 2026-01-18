Bakan Kurum 9 şehrin daha kura takvimini açıkladı: Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta 45 bin konut daha sahibini buluyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yuva demek, umut demek, gelecek demek. Bu hafta 9 şehrimizde daha kura heyecanını yaşayacağız. Yüzyılın Konut Projesi’nde bu hafta toplam 45 bin 909 konutumuzun daha hak sahiplerini belirleyecek, mutluluğa ortak olacağız” ifadelerini kullandı.

3 HAFTADA 75 BİN 356 KONUTUN KURASI ÇEKİLDİ

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından hayata geçirilen Yüzyılın Konut Projesi’nde kura çekimleri 29 Aralık 2025’te başladı. Üç haftalık süreçte, Erzincan’da bugün yapılan 1.760 konutun kura çekimiyle birlikte toplam 75 bin 356 konutun hak sahipleri belirlendi.

Bu kapsamda; Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya ve Erzincan’da kura çekimleri tamamlandı.

19-25 OCAK KURA TAKVİMİ

Yüzyılın Konut Projesi’nde kura heyecanı önümüzdeki hafta da devam edecek:

19 Ocak Pazartesi: Şanlıurfa – 13.790 konut

21 Ocak Çarşamba: Trabzon – 3.734 / Tokat – 3.392 konut

22 Ocak Perşembe: Amasya – 2.601 konut

23 Ocak Cuma: Manisa – 7.459 / Kastamonu – 2.380 / Sivas – 3.904 konut

24 Ocak Cumartesi: Aydın – 6.973 konut

25 Ocak Pazar: Giresun – 1.676 konut

Bu hafta yapılacak kura çekimleriyle birlikte 45 bin 909 sosyal konutun daha hak sahipleri belirlenecek.

19-25 Ocak haftasının tamamlanmasıyla birlikte, kurası çekilen il sayısı 32’ye, hak sahipleri belirlenen toplam konut sayısı ise 121 bin 265’e yükselecek.