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Ekonomi Bakan Kurum: 2053'te şehirlerimizi geleceğe taşıyacağız
Ekonomi

Bakan Kurum: 2053'te şehirlerimizi geleceğe taşıyacağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Dünya Habitat Günü’ne ilişkin mesaj yayınladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-05 17:07:00 -
Bakan Kurum: 2053'te şehirlerimizi geleceğe taşıyacağız

yeniakit.com.tr

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Dünya Habitat Günü dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayınladı. Kurum mesajında, “İklim değişikliği başta olmak üzere barınma ihtiyacı, sürdürülebilir kalkınma, akıllı şehirler gibi konularda tüm insanlığa sorumluluklarını hatırlatan #DünyaHabitatGünü’nü bu yıl “Karbonsuz Bir Dünya İçin Kentsel Eylemi Hızlandırmak” temasıyla kutluyoruz. Bu özel gün kapsamında 31 Ekim Dünya Şehir Günü'ne kadar devam edecek etkinliklerde şehirlerimizin geleceğini konuşacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı 2053 vizyonumuzun ilk hedeflerinden yeşil kalkınma hamlesi ile şehirlerimizi geleceğe hep birlikte taşıyacağız. Millet bahçelerinden ekolojik koridorlara, altyapı ve üstyapı projelerinden korunan alan miktarının artırılmasına, sanayi alanlarının şehir dışına taşınmasından akıllı şehirler ve kentsel dönüşüme kadar yaptığımız tüm çalışmalarla şehirlerimizi güzelleştiriyoruz. Şehircilik çalışmalarımızı mahalle kültürü ve şehir ahlakına sıkı sıkıya bağlı, sosyal, ekonomik ve mekânsal eşitsizliğin olmadığı, hizmetleri herkes için erişilebilir kılınmış ve insan, doğa ve çevre için çözüm üreten yaşanabilir şehirler hedefiyle sürdürmeye devam edeceğiz. Dünya Habitat Günü kapsamında gerçekleştirilecek tüm etkinliklerin, istişarelerin ve kampanyaların iklim değişikliği, çevre koruma ve şehircilik konularında farkındalığı artıracağına yürekten inanıyor, #DünyaHabitatGünü’nün tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

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