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Aktüel Bakan Koca'nın teşekkürüne Edirneliler de teşekkürle karşılık verdi
Aktüel

Bakan Koca'nın teşekkürüne Edirneliler de teşekkürle karşılık verdi

Yeniakit Publisher
2021-01-05 14:50:48 -
Bakan Koca'nın teşekkürüne Edirneliler de teşekkürle karşılık verdi

EDİRNE (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, tedbirlere uyulduğu için teşekkür ettiği iller arasında yer alan Edirne'de, vatandaşlar da fedakar sağlık çalışanları adına Bakan Koca'ya teşekkür etti.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından Edirne'nin de aralarında bulunduğu bazı illerin meydanlarını gösteren videoyu, "Zamanın akışını durduramayız. Hastalığın yayılımını ise yavaşlatabilir, durdurabiliriz. Kısıtlama ve tedbirlere sabırla uyan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim." sözleriyle paylaştı.

Vaka sayılarının azalmaya başladığı kentte, tedbirlere büyük oranda uyan Edirneliler de sağlık çalışanlarına ve Sağlık Bakanı Koca'ya teşekkürlerini iletti.

- "Hedefimiz birinci il olmak"

Vatandaşlardan Metin Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, virüsle mücadele etmek için kurallara hep birlikte uyulması gerektiğini, maske, mesafe ve hijyen tedbirlerinin, hastalığın yayılmasını önlemek açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Sağlık çalışanları ve Koca'nın yoğun şekilde çalıştığını belirten Yıldırım, "Yapmış olduğu çalışmalardan dolayı Sağlık Bakanı Koca'ya, sağlık ordumuza teşekkür ederiz. Kendilerini takdir ediyoruz. Dünyada örnek teşkil ediyor kendisi." diye konuştu.

Sağlık çalışanlarına teşekkürlerini sunan Hikmet Demirbaş da aşı konusunun daha iyi anlatılması gerektiğine vurgu yaptı.

Vatandaşlardan Bahri Dinar ise tüm dünyanın zor günler geçirdiğini söyledi.

Bakan Koca'nın ve sağlık çalışanlarının özverili şekilde çalıştığını dile getiren Dinar, "Sayın Fahrettin Koca'ya, sağlık çalışanlarına çok teşekkür ederiz. Çok gayret gösteriyor. Tabi ki Edirne'ye teşekkür etmesi, bir ayrıcalık ama bizim hedefimiz, tedbirler konusunda birinci il olmak." diye konuştu.





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