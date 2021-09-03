Bakan Koca'dan yüz yüze eğitim' açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yüz yüze eğitim ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Yüz yüze eğitim hakkında açıklamalarda bulunan Fahrettin Koca, "Çocuklarımız ve gençlerimiz Pazartesi okullarına kavuşuyor. Güvenilir şartlarda eğitim için dayanışma içinde olmalıyız. Öğretmenlerimizin motivasyonu hepimizden yüksek. Kendi sağlıkları kadar öğrencilerine sevgileri de söz konusu. Bütün topluma büyük sorumluluk düşüyor." ifadelerini kullandı.
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