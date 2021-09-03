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Gündem

Bakan Koca'dan yüz yüze eğitim' açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yüz yüze eğitim ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-09-03 18:07:00 - 2021-09-03 18:09:03
Bakan Koca'dan yüz yüze eğitim' açıklaması

Yüz yüze eğitim hakkında açıklamalarda bulunan Fahrettin Koca, "Çocuklarımız ve gençlerimiz Pazartesi okullarına kavuşuyor. Güvenilir şartlarda eğitim için dayanışma içinde olmalıyız. Öğretmenlerimizin motivasyonu hepimizden yüksek. Kendi sağlıkları kadar öğrencilerine sevgileri de söz konusu. Bütün topluma büyük sorumluluk düşüyor." ifadelerini kullandı.

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