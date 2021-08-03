Bakan Koca’dan yangında etkilenen vatandaşların sağlık durumuna ilişkin açıklama

Türkiye'nin orman yangınlarıyla savaşı aralıksız devam ediyor. Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde alevler gece altı mahalleye sıçradı.

Manavgat'ta dağlık ve etrafı tamamen ormanlık olan Kızıldağ Mahallesi'ndeki bütün evler tahliye edildi. Bölgede 4 milyon euroluk güneş enerji santralinin olduğu bölge de alevler içerisinde kaldı. Sabah saatlerinde Marmaris, Köyceğiz, Milas, Bodrum ve Kavaklıdere'deki yangınlara havadan müdahale başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca orman yangınlarından etkilenen vatandaşlar için açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, Antalya ve Muğla’da toplam 869 hastanın tedavilerinin tamamlandığını bildirdi. İşte o açıklamalar…

ANTALYA. 598 hastamızı tedavilerini tamamlayarak taburcu ettik. Tedavisi devam eden 11 hastamız var. Bölgedeki felakette 7 can kaybımız oldu. 34 Ambulans, 17 UMKE ekibi, 1 mobil komuta aracı, toplam 191 sağlık profesyoneli ile sahadayız.

MUĞLA. 271 hastamızı tedavilerini tamamlayarak taburcu ettik. Tedavisi devam eden 36 hastamız var. Bölgedeki felakette 1 can kaybımız oldu. 44 Ambulans, 16 UMKE ekibi, 1 mobil komuta aracı, toplam 228 sağlık profesyoneli ile sahadayız.