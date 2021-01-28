Bakan Koca'dan vatandaşlara tedbir uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün tespit edilen Kovid-19 vaka sayısının 7 bin 279 olduğuna dikkati çekerek, "Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz. Aşı programının selameti açısından da tedbirlere ve kısıtlamalara uymalıyız." ifadesini kullandı.

Bakan Koca'dan açıklama

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün tespit edilen vaka sayısı 7 bin 279 kişi. Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz. Aşı programının selameti açısından da tedbirlere ve kısıtlamalara uymalıyız. Büyük emek ve zahmetlerle elde ettiğimiz kontrolü riske atmamalıyız."

28 Ocak koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı'nın 28 Ocak koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte 173 bin 210 test yapıldı. 7 bin 279 yeni vaka, 670 de yeni hasta tespit edildi. 28 Ocak 2021 Perşembe günü koronavirüs sebebi ile 129 vatandaşımız hayatını kaybederken, 8 bin 902 hasta da iyileşti.