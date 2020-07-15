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Korona Virüs

Bakan Koca'dan ümit veren açıklama! 3 gün için 6 ile işaret etti

Sağlık Bakanlığı tarafından 15 Temmuz koronavirüs tablosu, vaka, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 947 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu,17 kişi hayatını kaybetti, 1013 hasta iyileşti. Bakan Koca 6 i̇lde son 3 gündür hi̇ç pnömoni̇ye rastlanmadığını ifade ederek "1.000’in altındaki ikinci günümüz. Yeni iyileşen hasta sayımız, yeni vaka sayısından fazla" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-07-15 22:17:00 -
Bakan Koca'dan ümit veren açıklama! 3 gün için 6 ile işaret etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Türkiye günlük korona virüs tablosunu paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 42 bin 320 kişiye test yapıldı. 947 kişiye korona virüs tanısı konulurken, bin 13 kişi iyileşti. 17 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 215 bin 940 olurken, iyileşen hasta sayısı 197 bin 733'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5 bin 419'e ulaştı. Bin 206 yoğun bakım hastası, 401 kişinin de entübe hastası olduğu açıklandı.

İyileşenlerin sayısı vaka sayısından fazla

Son 24 saatte 1013 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 197 bin 733 oldu.

6 ilde son 3 gündür hiç pnömoniye rastlanmadı

Bakan Koca: 1.000’in altındaki ikinci günümüz. Yeni iyileşen hasta sayımız, yeni vaka sayısından fazla. Malatya, Trabzon, Kilis, Yalova, Bayburt ve Ardahan’da 3 gündür pnömoniye hiç rastlanmadı. Yeni vaka verileri yakın günlerde ciddiyetimizin arttığını gösteriyor.

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