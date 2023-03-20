  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Bakan Koca'dan Türkiye'yi yasa boğan anne kızın ölümüne ilişkin mesaj
Sağlık

Bakan Koca'dan Türkiye'yi yasa boğan anne kızın ölümüne ilişkin mesaj

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adıyaman’daki sel felaketinde hayatını kaybeden hemşire Fatma Tekdal ile 1,5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra’nın ölümlerine ilişkin "Acımız büyük. Camiamıza başsağlığı diliyorum” dedi.

Yeniakit Publisher
2023-03-20 23:59:00 - 2023-03-21 00:11:33
Bakan Koca'dan Türkiye'yi yasa boğan anne kızın ölümüne ilişkin mesaj

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adıyaman’daki sel felaketinde kaybolan hemşire Fatma Tekdal ile 1,5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra’nın cansız bedenlerine ulaşılması nedeniyle, "Acımız büyük. Camiamıza başsağlığı diliyorum” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Adıyaman’daki sel felaketinde kaybolan Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanı hemşire arkadaşımız Fatma Tekdal’la bir buçuk yaşındaki kızı Zeynep Zümra’nın cansız bedenine ulaşıldı. Acımız büyük. Allah rahmet etsin, mekanları cennet olsun. Camiamıza başsağlığı diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23