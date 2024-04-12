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Gündem Bakan Koca'dan teleferik kazası açıklaması
Gündem

Bakan Koca'dan teleferik kazası açıklaması

Yeniakit Publisher
2024-04-12 23:57:00 -
Bakan Koca'dan teleferik kazası açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yaşanan teleferik kazasında 1 kişinin öldüğünü, 10 kişinin yaralandığını duyurdu.

Bakan Koca, kazaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:

"Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir teleferik kabininin düşmesi sonucunda bir kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi yaralanmıştır. Kaza sebebiyle 6 ambulans ve 2 UMKE timiyle, toplam 24 kişilik sağlık ekibi görevlendirilmiştir.

Yaralılar ilk müdahalelerin ardından hastanelere sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır, sağlık durumları ciddiyet arz etmemekte. Olay sebebiyle diğer 29 teleferik kabininde mahsur kalan 184 kişiden 30'u uzman ekiplerce kurtarıldı, çalışmalar devam ediyor. Kazada hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, kurtarılan ve kurtarılmayı bekleyen kazazedelere geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

Kaynak: AA
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