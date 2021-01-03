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Aktüel Bakan Koca'dan sokağa çıkma kısıtlamasına uyan vatandaşlara teşekkür
Aktüel

Bakan Koca'dan sokağa çıkma kısıtlamasına uyan vatandaşlara teşekkür

Yeniakit Publisher
2021-01-03 17:30:43 -
Bakan Koca'dan sokağa çıkma kısıtlamasına uyan vatandaşlara teşekkür

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına Türkiye genelinde uyulduğu için vatandaşlara teşekkür etti.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zamanın akışını durduramayız. Hastalığın yayılımını ise yavaşlatabilir, durdurabiliriz. Kısıtlama ve tedbirlere sabırla uyan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Koca'nın paylaştığı videoda kısıtlama nedeniyle ülke genelinde insanların bulunmadığı kent merkezlerinin görüntüleri yer aldı.

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