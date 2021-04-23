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Gündem Bakan Koca'dan sevindiren 'İstanbul' açıklaması!
Gündem

Bakan Koca'dan sevindiren 'İstanbul' açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık yüzde 20 düşüş olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-23 20:43:00 -
Bakan Koca'dan sevindiren 'İstanbul' açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İl Sağlık Yöneticilerimizle salgın sürecini değerlendirdik. İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık yüzde 20 düşüş oldu." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından şu bilgileri verdi:

"İl Sağlık Yöneticilerimizle salgın sürecini değerlendirdik. İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık yüzde 20 düşüş oldu. Polikliniklerde ve yatan hasta sayısında da düşüş var. Ancak yoğun bakım yükü devam ediyor. Kısıtlamalara uyum hissedilmeye başlandı. Birlikte başaracağız."

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