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Gündem Bakan Koca'dan o görüntülere sert tepki
Gündem

Bakan Koca'dan o görüntülere sert tepki

Başkent Ankara'da Cebeci Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'nde hasta yakınlarının saldırısına uğrayan sağlık çalışanları kapıya barikat kurmak zorunda kaldı. Olay sonrası açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Fahrettin Koca, sorumlulardan hesap sorulacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-14 21:48:00 -

Verilen bilgilere göre, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'ne gece geç saatlerde bisikletten düştüğü için kalp sorunları yaşayan bir hasta getirildi. Çocuğun tedavisi sırasında hasta yakınları ve sağlık görevlileri arasında tartışma çıktı. Hasta yakınları bunun üzerine sağlık çalışanlarına saldırdı. Sağlıkçılar ise yoğun bakım bölümünün kapılarını kapatarak cihazlarla barikat kurdu. Polisin olaya müdahale etmesinin arından 5 zanlının gözaltına alındığı belirtildi.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ise olaya ilişkin, “Sağlıkta şiddet ayıbı bizleri derinden üzmektedir. Gece gündüz cefakarca bizler için mücadele eden sağlık çalışanlarımıza yapılan şiddeti kınıyoruz. Çalışanlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Konunun takipçisi olacağız" açıklamasında bulundu.

Bakan Koca tepki gösterdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çirkin saldırya ilşkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, "Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin bir yenisi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesinde dün gece yaşandı. Saldırganlar Çocuk Yoğun Bakım Servisine kaldırılan bir hastanın yakınlarıydı. Mahkemede hesap verecekler. Ama çocuklarına verebilecekleri bir cevap olmayacak." ifadelerini kullandı.

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