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Siyaset Bakan Koca'dan 'nöbet süresi' açıklaması! 'İnsani bulmuyoruz'
Siyaset

Bakan Koca'dan 'nöbet süresi' açıklaması! 'İnsani bulmuyoruz'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, asistan hekimlerin nöbet süresine ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Koca, "36 saat çalışmayı biz zaten istemiyoruz." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 22:47:00 - 2021-11-27 22:54:49

 Yeniakit.com.tr 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında asistan hekimlerin nöbet sürelerine ilişkin açıklamada bulundu.

'İnsani bulmuyorum'

Bakan Koca, "Nitelikli klinik sayılarının arttırılması ile birlikte 36 saat çalışmayı biz zaten istemiyoruz. İnsani bulmuyoruz. Ben, 24 saat çalışmayı da insani bulmuyorum." dedi.

Fahrettin Koca, nöbet süresi planlamasına ilişkin hedeflerini şöyle anlattı:

"Bana göre 16 saate doğru inmeli. Bunu bugünden yapamayabiliriz. Ama iki yıl sonra, üç yıl sonra bunun yapılabilirliğini şimdiden planlamamız gerektiği kanaatindeyim."

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