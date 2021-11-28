  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Bakan Koca'dan Meral Akşener'e sert cevap!
Siyaset

Bakan Koca'dan Meral Akşener'e sert cevap!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla ilgili, “Üzerinde siyaset yaptığınız konu, Avrupa’da yaşayan 5 milyon insanımızdan Covid-19’a yakalananların İstanbul’da, bir acil durum hastanemizde tedavi olabilmeleri konusudur” dedi

Yeniakit Publisher
2021-11-28 09:43:00 -
Bakan Koca'dan Meral Akşener'e sert cevap!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Sayın Meral Akşener, üzerinde siyaset yaptığınız konu, Avrupa'da yaşayan 5 milyon insanımızdan Covid-19'a yakalananların İstanbul'da, bir acil durum hastanemizde tedavi olabilmeleri konusudur. Alman Sağlık Bakanı yoğun bakım kapasitelerinin dolmaya başladığını açıkladı” ifadelerine yer verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tüfeği temizlerken hem kendisini hem de arkadaşını...
Yerel

Tüfeği temizlerken hem kendisini hem de arkadaşını...

Şanlıurfa'da, Suriye uyruklu Ali Humeydi (30) çalıştığı iş yerinde temizlediği av tüfeğinin ateş alması sonucu kendisini ve yanındaki arkada..
Biri 'ekonomik kriz' mi demişti?
Ekonomi

Biri 'ekonomik kriz' mi demişti?

Zara mağazalarının Cuma gününe özel yüzde 30'luk indirimi, Türkiye genelindeki Zara şubelerinde uzun müşteri kuyruklarının oluşmasına sebep ..
Ersan Şen'in ilginç anları! Burnunu karıştırırken yakalandı
Gündem

Ersan Şen'in ilginç anları! Burnunu karıştırırken yakalandı

Muhalefetin çığırtkanı Ersan Şen, canlı yayında burnunu karıştırırken yakalandı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay