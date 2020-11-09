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Aktüel Bakan Koca'dan "maske hem ağzı hem burnu kapatmalı" uyarısı
Aktüel

Bakan Koca'dan "maske hem ağzı hem burnu kapatmalı" uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-11-09 18:10:20 -
Bakan Koca'dan "maske hem ağzı hem burnu kapatmalı" uyarısı

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı kullanılan maskelerin hem ağzı hem de burnu kapatması gerektiği uyarısında bulundu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, "Ağzınızı örtmekle yetinip, maskeyi burnunuzun altına indirirseniz kendinizi çok az korumuş olursunuz. Genellikle burundan nefes aldığımız için ortamda bulunan virüs yüklü damlacıklar size kolayca bulaşır. Aldığınız virüs miktarı da fazla olur. Hastalığı çok daha ağır yaşarsınız." ifadelerini kullandı.

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