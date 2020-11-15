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Gündem Bakan Koca'dan kritik uyarı: Bir sınırı var
Gündem

Bakan Koca'dan kritik uyarı: Bir sınırı var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs tablosunu paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-11-15 19:41:00 -
Bakan Koca'dan kritik uyarı: Bir sınırı var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Bakan Koca, paylaşımında "Bugün tespit edilen 3.223 yeni hastamız var. Kayıplarımız günlük 100'e yakın. Sağlık çalışanlarımızın gücünün de sağlık alt yapılarının da kapasitesinin bir sınırı var. Tedbirlere uyarak mücadeleye güç verin." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın paylaşımına göre; Türkiye'de son 24 saatte 142 bin 496 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 223 kişiye hastalık tanısı konuldu, 92 kişi yaşamını yitirdi.

Ağır hasta sayısı 3 bin 439 oldu, son 24 saatte 2 bin 561 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 353 bin 663'e çıktı.

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Yorumlar

Leventbay

Hadi ordan  
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Can

testi pozitif cikanlara ne tanisi koyuyor acaba. Corona tasiyicisi mi yoksa bulastiricisi mi. Seffafliktan ne güzel sinav verdiniz.
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