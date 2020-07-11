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Aktüel

Bakan Koca'dan "Kovid-19" için tedbir uyarısı

"Son verilere göre bugün en az 1000 kişinin Kovid-19'a yakalanması bekleniyor. Önceki günlerden tedbirli olmayı öğrenelim"

Yeniakit Publisher
2020-07-11 11:08:15 -
Bakan Koca'dan "Kovid-19" için tedbir uyarısı

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere göre bugün en az 1000 kişinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasının beklendiğini bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son verilere göre, bugün en az 1000 kişinin Kovid-19'a yakalanması bekleniyor. Önceki günlerden tedbirli olmayı öğrenelim." ifadelerini kullandı.

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