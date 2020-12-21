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Aktüel Bakan Koca'dan koranavirüsün mutasyon riski üzerine alınan tedbirlerine ilişkin açıklama:
Aktüel

Bakan Koca'dan koranavirüsün mutasyon riski üzerine alınan tedbirlerine ilişkin açıklama:

Sağlık Bakanı Koca: - "İngiltere kaynaklı mutasyon riski üzerine alınan tedbirler kapsamında halen yolda olan uçuşlar için tüm yolculara test yapılacak ve karantina kuralları uygulanacaktır. Tedbirler tam koordinasyonla yürütülmektedir"

Yeniakit Publisher
2020-12-21 00:07:26 -
Bakan Koca'dan koranavirüsün mutasyon riski üzerine alınan tedbirlerine ilişkin açıklama:

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere kaynaklı mutasyon riski üzerine alınan tedbirler kapsamında halen yolda olan uçuşlar için tüm yolculara test yapılacağını ve karantina kurallarının uygulanacağını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İngiltere kaynaklı mutasyon riski üzerine alınan tedbirler kapsamında halen yolda olan uçuşlar için tüm yolculara test yapılacak ve karantina kuralları uygulanacaktır. Tedbirler tam koordinasyonla yürütülmektedir."

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