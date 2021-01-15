Bakan Koca'dan Karamollaoğlu'na teşekkür
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na, aşı programımıza verdikleri destek ve nezaketleri için teşekkür ediyorum” dedi.
Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu'na, aşı programımıza verdikleri destek ve nezaketleri için teşekkür ediyorum. Gösterdikleri sorumluluk son derece değerlidir. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız” ifadelerine yer verdi.