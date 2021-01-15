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Dünya Bakan Koca'dan Karamollaoğlu'na teşekkür
Dünya

Bakan Koca'dan Karamollaoğlu'na teşekkür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na, aşı programımıza verdikleri destek ve nezaketleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-15 23:37:00 - 2021-01-15 23:37:38
Bakan Koca'dan Karamollaoğlu'na teşekkür

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu'na, aşı programımıza verdikleri destek ve nezaketleri için teşekkür ediyorum. Gösterdikleri sorumluluk son derece değerlidir. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız” ifadelerine yer verdi.

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