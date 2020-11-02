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Aktüel Bakan Koca'dan İstanbul için uyarılar:
Aktüel

Bakan Koca'dan İstanbul için uyarılar:

"İstanbul'daysanız, ayrılmayın. Türkiye'deki vakaların yüzde 40'ı yaşadığınız şehirde. Semptomsuz bir taşıyıcı, tespit edilmemiş bir temaslı olabilirsiniz. Seyahatiniz çok gerekli değilse erteleyin" - "Yolculuk İstanbul'a mı? Yola çıkmadan, sağlık durumunuzu 7 gün izleyin. Ateş, kuru öksürük, yorgunluk, boğaz ağrısı, tat veya koku duyusu kaybı, solunum güçlüğü, şikayetiniz varsa seyahati erteleyin" - "İstanbul'a dönen büyüklerinizi bir süre ziyaret etmeyin. Kışı daha rahat şartlarda geçirmek için şehre gelen, çoğunluğu ileri yaşlardaki nüfusu, bazı riskler bekliyor"

Yeniakit Publisher
2020-11-02 23:04:44 -
Bakan Koca'dan İstanbul için uyarılar:

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yüzde 40'ının İstanbul'da görüldüğünü hatırlatarak, "İstanbul'daysanız, ayrılmayın. Semptomsuz bir taşıyıcı, tespit edilmemiş bir temaslı olabilirsiniz. Seyahatiniz çok gerekli değilse erteleyin." uyarısında bulundu.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Kovid-19 vakalarının yoğun olduğu İstanbul için bazı uyarılarda bulundu.

Türkiye'deki vakaların yüzde 40'ının İstanbul'da olduğunu hatırlatan Koca, "İstanbul'daysanız, ayrılmayın. Semptomsuz bir taşıyıcı, tespit edilmemiş bir temaslı olabilirsiniz. Seyahatiniz çok gerekli değilse erteleyin." ifadesini kullandı.

İstanbul'a seyahat edeceklere ilişkin de Koca, "Yolculuk İstanbul'a mı? Yola çıkmadan, sağlık durumunuzu 7 gün izleyin. Ateş, kuru öksürük, yorgunluk, boğaz ağrısı, tat veya koku duyusu kaybı, solunum güçlüğü, şikayetiniz varsa seyahati erteleyin. Bir sağlık kuruşuna müracaat edin." diye uyardı.

Koca, İstanbul'a dönen büyüklerin bir süre ziyaret edilmemesini de isteyerek, şunları kaydetti:

"Kışı daha rahat şartlarda geçirmek için şehre gelen, çoğunluğu ileri yaşlardaki nüfusu bazı riskler bekliyor. Vakaların yüzde 40'ı burada. Yüz yüze ziyaret sakıncalı. Lütfen büyüklerinizin ihtiyaçlarını telefonla öğrenin."

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