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Gündem Bakan Koca'dan İsrail tepkisi! 'Harekete geçilmesi için daha ne olmalı?'
Gündem

Bakan Koca'dan İsrail tepkisi! 'Harekete geçilmesi için daha ne olmalı?'

Yeniakit Publisher
2023-11-03 22:17:00 -
Bakan Koca'dan İsrail tepkisi! 'Harekete geçilmesi için daha ne olmalı?'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, siyonist İsrail'in Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde ambulans konvoyuna saldırmasına sert tepki gösterdi.

“İçinde hastalar ve yaralılar olan ambulanslar saldırıya uğradı. Uluslararası toplumun harekete geçmesi için daha fazla ne olmalı?" diye soran Bakan Koca, şöyle devam etti:

İsrail’in sağlık kuruluşlarına, hasta ve yaralı taşıyan ambulanslara yönelik utanç verici, insanlık dışı olmakla bile tarif edilemeyecek saldırıları devam ediyor. Bugün, durumları kritik olan, Refah sınır kapısından Mısır’a transfer edilmeyi bekleyen hastalar ve yaralılar, Şifa Hastanesi önünde transfer için gelen ambulansların içerisinde saldırıya uğradılar. Biz, durumu kritik olan Gazzeli kardeşlerimizi tedaviye ulaşabilmeleri için ülkemize transfer etmeye hazır olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Bu hedef gözetmeyen saldırıların bir an önce durdurulması için uluslararası toplumun harekete geçmesini talep ediyoruz.

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